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В Туле врача, назвавшего посетителя придурком, привлекут к дисциплинарной ответственности
Кадр из видео.

В Туле врача, назвавшего посетителя придурком, привлекут к дисциплинарной ответственности

Скандальный случай стал предметом разбирательства на уровне министра здравоохранения.

Скандальный ролик появился в сети 1 ноября. Тулячка Светлана Шашкова рассказала вопиющую историю:

- Мой дедушка, 1949 г. р., очень сильно заболел, у него отек лёгких с двух сторон, скачет давление, пять дней держится температура 38,3. Нас направили в диагностический центр, чтобы сделать ЭХО-кардиографию.

Записали дедушку на платный прием за 1590 рублей на 11.30! В очереди в больнице дедушке стало плохо, — написала девушка.

По словам Светланы, они попросили врача принять без очереди, так как состояние пожилого мужчины резко ухудшилось. Однако женщина-медик осталась непреклонна — примет только в порядке очереди.

Иван, молодой человек Светланы, отправился к заведующего отделением функциональной диагностики — профессору Мельникову. В кабинете между ними произошел конфликт.

Правда, начало ссоры осталось за кадром. Молодой человек заснял лишь концовку — как профессор его называет «придурком» и хамит.

Эта информация вмиг разлетелась по тульским соцсетям.

Случаем заинтересовался и министр здравоохранения региона Андрей Третьяков.

Под постом в одной из групп Ивану ответили от имени правительства Тульской области.

Известно, что встреча сегодня, 2 ноября, уже состоялась. По нашей информации, помимо Третьякова на совещании присутствовали участники конфликта и главврач областной больницы — Александр Симонов.

По словам министра, этот случай с врачом разберут на комиссии по этике. Профессору вынесут дисциплинарное наказание. Пожилому мужчине обещали помочь — перевести в областную кардиологию и оказать всю необходимую помощь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:10 +3
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