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Тульский Роспотребнадзор нашёл нарушения в магазинах сети «Красное и Белое»

Тульский Роспотребнадзор нашёл нарушения в магазинах сети «Красное и Белое»

По результатам проведённых проверок возбуждено шесть административных дел.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели проверки в магазинах сети «Красное и Белое». По информации пресс-службы ведомства, были выявлены многочисленные нарушения: в торговых точках продавались пресервы, мясные деликатесы и пиво, не соответствующие нормативам по микробиологическим показателям.

Кроме того, во всех проверенных объектах требуется проведение текущего ремонта складских и санитарно-бытовых помещений – их состояние не соответствует требованиям санитарного законодательства. Отсутствует контроль условий хранения в складских помещениях пищевой и алкогольной продукции.

Выявлены нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей – до покупателей не донесена полная информация о предлагаемых к приобретению товарах. По результатам проверки возбуждено шесть административных дел.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:52 +4
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