новости
новости
Регистрация
Найдены родственники пенсионера, поступившего с инсультом в ясногорскую больницу
Фото: vk.com/nash_yasnogorsk

Найдены родственники пенсионера, поступившего с инсультом в ясногорскую больницу

Пожилой мужчина пришёл в себя и уже встретился с дочерью. Его состояние по-прежнему остаётся тяжёлым.

В воскресенье, 29 октября, возле одного из домов на улице Заводской в Ясногорске был найден пенсионер в тяжёлом состоянии. При нём не оказалось никаких документов, удостоверяющих личность. Его доставили в районную больницу с диагнозом «инсульт».

В сообществе «Наш Ясногорск» появилась публикация с просьбой помочь опознать пациента. Скоро в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что мужчина на фотографии очень похож на её отца.

Сегодня она опознала своего отца в больнице. Пациентом оказался житель Ясногорска Владимир Афонин. Он пришел в себя и узнал дочь. Его состояние по-прежнему остаётся тяжёлым.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:11 +7
Другие статьи по темам
Событие
поиск родственниковнайден мужчинапенсионер попал в больницурозыск родственников
Место
Тульская областьЯсногорск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Налоговые инспекции Новомосковска и Узловой объединятся
Налоговые инспекции Новомосковска и Узловой объединятся
Тульский Роспотребнадзор нашёл нарушения в магазинах сети «Красное и Белое»
Тульский Роспотребнадзор нашёл нарушения в магазинах сети «Красное и Белое»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.