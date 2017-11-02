Найдены родственники пенсионера, поступившего с инсультом в ясногорскую больницу

Фото: vk.com/nash_yasnogorsk

Пожилой мужчина пришёл в себя и уже встретился с дочерью. Его состояние по-прежнему остаётся тяжёлым.

В воскресенье, 29 октября, возле одного из домов на улице Заводской в Ясногорске был найден пенсионер в тяжёлом состоянии. При нём не оказалось никаких документов, удостоверяющих личность. Его доставили в районную больницу с диагнозом «инсульт».

В сообществе «Наш Ясногорск» появилась публикация с просьбой помочь опознать пациента. Скоро в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что мужчина на фотографии очень похож на её отца.

Сегодня она опознала своего отца в больнице. Пациентом оказался житель Ясногорска Владимир Афонин. Он пришел в себя и узнал дочь. Его состояние по-прежнему остаётся тяжёлым.