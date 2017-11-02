В Донском разыскивают пропавшего мужчину
Алексей Рындин ушёл из дома 11 октября и не вернулся.
Волонтёры поискового отряд «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 42-летнего жителя Северо-Задонска Алексея Рындина.
Последний раз он выходил на связь 11 октября, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткая стрижка, глаза серо-голубые.
Особые приметы: шрам в области переносицы.
Был одет: ветровка серого цвета, темно-синяя футболка, черные джинсы, ботинки черного цвета. С собой была сумка-планшет темно-зеленого цвета.
Если вы что-либо знаете о судьбе Алексея, позвоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(960)619-47-30 или 112.
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