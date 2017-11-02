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В Донском разыскивают пропавшего мужчину

В Донском разыскивают пропавшего мужчину

Алексей Рындин ушёл из дома 11 октября и не вернулся.

Волонтёры поискового отряд «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 42-летнего жителя Северо-Задонска Алексея Рындина.

Последний раз он выходил на связь 11 октября, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткая стрижка, глаза серо-голубые.

Особые приметы: шрам в области переносицы.

Был одет: ветровка серого цвета, темно-синяя футболка, черные джинсы, ботинки черного цвета. С собой была сумка-планшет темно-зеленого цвета.

Если вы что-либо знаете о судьбе Алексея, позвоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(960)619-47-30 или 112.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:48 +3
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