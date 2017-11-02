В Богородицком районе у коров украли чугунные поилки

В Богородицком районе полицейские установили подозреваемого в краже. По предварительным данным, в одном из сел злоумышленник пробрался в здание коровника и похитил 60 чугунных поилок.

Сотрудники полиции выяснили, что к неправомерному завладению чужим имуществом причастен 27-летний ранее судимый житель этого же села. Он признался в содеянном.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» выясняют все детали произошедшего.