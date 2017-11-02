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В Богородицком районе у коров украли чугунные поилки

В Богородицком районе у коров украли чугунные поилки

Полицейские разыскали подозреваемого.

В Богородицком районе полицейские установили подозреваемого в краже. По предварительным данным, в одном из сел злоумышленник пробрался в здание коровника и похитил 60 чугунных поилок.

Сотрудники полиции выяснили, что к неправомерному завладению чужим имуществом причастен 27-летний ранее судимый житель этого же села. Он признался в содеянном.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» выясняют все детали произошедшего.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:09 0
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