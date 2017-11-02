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Налоговые инспекции Новомосковска и Узловой объединятся

Налоговые инспекции Новомосковска и Узловой объединятся

Это связано с реорганизацией, которая должна повысить качество предоставляемых государственных услуг.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Тульской области, обслуживающая Ефремов, а также Богородицкий, Воловский, Каменский, Куркинский и Узловский районы, присоединится к Межрайонной ИФНС России № 9, которая работает в городах Новомосковск, Донской и Кимовском районе.

Изменения вступят в силу 30 декабря. Реорганизация связана с процессом модернизации налоговой службы, которая должна улучшить условия предоставления и повысить качество государственных услуг.

По информации пресс-службы ведомства, этот процесс никак не отразится на правах налогоплательщиков. Прием граждан будет организован в операционных залах или в территориально-обособленных рабочих местах, расположенных в зданиях инспекции по адресам:

  • г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 14,
  • г. Узловая, ул. Смоленского, д. 10-А,
  • г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-А,
  • г. Богородицк, ул. Победы, д. 57,
  • г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 32, каб. 103.

Налогоплательщики смогут решать вопросы, связанные с налогообложением, в любом удобном по расположению ТОРМе – выезжать в центральный офис Межрайонной ИФНС России №9 по Тульской области не обязательно. Планируя свой визит, можно воспользоваться сервисом «Онлайн запись на прием в Инспекцию», который позволяет записаться на определенную дату и время.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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