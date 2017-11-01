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Тульская горбольница №9 отметила 80-летие
Фото Минздрав ТО.

Тульская горбольница №9 отметила 80-летие

31 октября 2017 года в медучреждении состоялось торжественное собрание.

В мероприятии приняли участие начальник отдела кадровой работы и обеспечения деятельности министерства здравоохранения Тульской области Николай Юрчик, сотрудники и ветераны больницы.

Николай Юрчик от имени министерства здравоохранения Тульской области тепло поздравил коллег. В поздравительном адресе, в частности, было отмечено:

«За восемьдесят лет больница прошла славный путь и превратилась из заводского здравпункта в современное многопрофильное государственное учреждение здравоохранения Тульской области. Здесь оказывается амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь почти 82 тысячам жителей Пролетарского территориального округа г. Тулы и Большой Тулы. Медицинский персонал использует в работе передовые технологии. Однако самым дорогим достоянием вашего учреждения является высокопрофессиональный коллектив».

В больнице трудятся один Заслуженный врач РФ, три «Отличника здравоохранения», два кандидата медицинских наук, многие сотрудники награждены ведомственными наградами.

На торжественном собрании отметили заслуги лучших сотрудников и ветеранов учреждения. Собравшимся продемонстрировали документальный фильм об истории и трудовых буднях больницы.

«В этом году в поликлинике № 3 реализуется пилотный проект «Бережливая поликлиника», который улучшит не только условия оказания медицинской помощи пациентам, но и условия труда для персонала. К нам пришли работать 17 молодых специалистов — врачей. В будущем году мы также ожидаем приток молодых кадров», — поделилась ближайшими планами развития больницы ее главный врач Татьяна Абаева.

справка

Трудовая летопись ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы» началась с октября 1937 года, когда в связи с увеличением производства и ростом количества работников по решению руководства завода «Новая Тула» в Щегловском поселке было построено 2-х этажное здание поликлиники.

Поликлиника была оснащена необходимой лечебно-диагностической аппаратурой, стали функционировать специализированные и подсобные кабинеты: терапевтический, хирургический, неврологический, зубной и др. Чуть позднее стали действовать рентгеновский, физиотерапевтический, процедурный кабинеты и лаборатория. Увеличился и штат обслуживающего персонала, была выделена машина «Скорой помощи».

В октябре 1941 года, когда Тула находилась на осадном положении, оборудование и часть оставшегося медперсонала поликлиники вместе с заводом были эвакуированы в Новосибирск. Здесь, на необжитом месте, главный врач Г. Т. Вартанов и медработники самоотверженно трудились, чтобы обеспечить рабочих медицинской помощью. После возвращения из эвакуации в 1945 году по поручению руководства завода Г. Т. Вартанов приступил к восстановлению поликлиники, которая уже вскоре начала действовать.

В последующие годы шло дальнейшее развитие медицинской службы завода. Наряду с обслуживанием больных проводится также большая профилактическая работа. Получила дальнейшее развитие специализированная медицинская помощь. К услугам больных была организована работа кардиоревматологического, эндокринологического, инфекционного кабинетов, кабинета функциональной диагностики и других.

В больнице работало два отделения: терапевтическое и хирургическое. В дальнейшем по решению Тульского облздравотдела хирургическое отделение переведено в медсанчасть № 6 г. Тулы, а в больнице было открыто гинекологическое отделение.

В 1993 году учреждение здравоохранения переехало в более просторное здание. На больших площадях разместились поликлиника, терапевтическое и гинекологическое отделения, а в 1995 году были открыты отделения урологии, анестезиологии и реанимации.

В настоящее время ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы» представляет собой многопрофильное учреждение здравоохранения, в состав которого с октября 2013 года вошли ряд других городских больниц (ГУЗ «Городская больница № 4 г. Тулы», ГУЗ «Городская больница № 6 г. Тулы»).

Учреждение обслуживает около 82 тысяч прикрепленного населения. Это жители Пролетарского округа г. Тулы и Большой Тулы (бывший Ленинский район).

Здесь функционирует 235 круглосуточных коек (терапевтического, хирургического, гинекологического, ревматологического профилей), отделение реанимации, 6 отделений стационарозамещающих видов помощи на 200 пациенто-мест: терапевтическое, гинекологическое, хирургическое, ревматологическое, неврологическое, урологическое. В трех поликлиниках оказывается амбулаторно-поликлиническая помощь, включая женскую консультацию.

В учреждении ежегодно получают амбулаторно-поликлиническую помощь более 100 тысяч человек, в круглосуточном и дневном стационарах — свыше 12 тысяч пациентов.

Больница оснащена современным медицинским оборудованием, в т. ч. маммографом, цифровым флюорографом, фиброколоноскопом, аппаратами ультразвуковой диагностики, лапароскопической стойкой, центральной мониторной станцией, стоматологическими установками, аппаратом уропроктокор, оборудованием для клинико-диагностической лаборатории, функциональной диагностики и др. В работе активно используются современные, в т. ч. эндоскопические, методики.

С мая 2017 года поликлиника № 3 ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы» участвует в пилотном проекте «Бережливая поликлиника».

Сегодня в штате больницы трудятся 99 врачей, 192 средних медицинских работников. Благодаря реализации кадровой программы, за последние три года в учреждение пришли работать 17 врачей — молодых специалистов.

сегодня, в 08:30 +1
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