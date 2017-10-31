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Погода в Туле 1 ноября: сильный ветер, дождь и заморозки

Погода в Туле 1 ноября: сильный ветер, дождь и заморозки

Синоптики обещают низкое атмосферное давление и облачность с прояснениями.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями. Ночью умеренные осадки.

Днём возможен дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 6-11 м/с, ночью и днём порывы до 20 метров в секунду.

Ожидаются заморозки. Температура воздуха ночью и днем – от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
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