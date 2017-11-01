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Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 2 ноября

Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 2 ноября

Отключения пройдут с 8 до 16 часов. Они связаны с плановыми работами, перетяжкой проводов и обрезкой деревьев.

По данным специалистов «Тулгорэлектросетей», обесточены будут дома по следующим адресам:

  • ул. Н. Руднева, 17, 19-а, 21, 21-а, 19,
  • ул. Циолковского, 8-б,
  • ул. Тургеневская, 26, 31-а, 38, 38-а, 37-а, 35, 37, 38-б, 39, 41,
  • Каминского, 17, 9, 19-а, 12, 19,
  • пр-т Ленина, 35, 33, 31-б,
  • ул. Пушкинская, 14-ж, 14, 14-в,
  • ул. Октябрьская, 74, 83,
  • п. Косая Гора: Орловское ш., 28-56 (чётн.), 19-45 (нечётн.),
  • ул. Набережная, 1-а-13,
  • ул. Чкалова, 15-31 (нечётн.), 12-28 (чётн.),
  • ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 3, 4, 9, 12,
  • ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.),
  • ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.),
  • ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21-б (нечётн.),
  • пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.),
  • ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.),
  • ул. Осташева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • Пролетарская Набережная, 5-16,
  • п. Маслово: Есенинский бульвар, 2-18 (чётн.),
  • п. Н-Скуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:45 0
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