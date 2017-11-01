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Малому и среднему бизнесу Тульской области выдали кредитов на 33,9 млрд рублей

Малому и среднему бизнесу Тульской области выдали кредитов на 33,9 млрд рублей

Это почти на треть больше, чем в прошлом году. Большую часть займов оформили обрабатывающие предприятия.

С января по сентябрь объём кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства Тульской области, составил 33,9 млрд рублей. Это на 31,6 % выше, чем за тот же период прошлого года.

По информации тульского отделения Банка России, совокупный объем кредитов, полученных за девять месяцев 2017 года юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями региона, превысил 505,8 млрд рублей.

Самый большой объём кредитных средств был предоставлен обрабатывающим предприятиям – 365 млрд рублей. Предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды получили 45,2 млрд, а организации, работающие в сферах операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг – 43,8 млрд рублей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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