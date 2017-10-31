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За несоблюдение правил благоустройства в Тульской области введена административная ответственность

За несоблюдение правил благоустройства в Тульской области введена административная ответственность

Алексей Дюмин подписал поправки в Закон «Об административных правонарушениях в Тульской области».

Губернатор Алексей Дюмин подписал Закон о внесении изменений в региональный Закон «Об административных правонарушениях в Тульской области».

Закон устанавливает административную ответственность за нарушение утвержденных органами местного самоуправления правил благоустройства территорий поселений (городских округов), а также несоблюдение правил благоустройства собственниками, владельцами, арендаторами благоустройства принадлежащих им объектов.

Административный штраф для граждан устанавливается в размере от 2 500 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц — от 200 000 до 450 000 рублей.

Норма вводится с 1 января 2021 года.

Установление административной ответственности за нарушение правил благоустройства является обязательным условием для предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку государственной программы Тульской области и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Текст Закона «Об административных правонарушениях в Тульской области» находится здесь.

сегодня, в 10:43 +1
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