В Заокском районе КамАЗ вылетел на стоянку АЗС и врезался в грузовик

Сегодня, 31 октября, около 7.50 на 110-м км трассы М-2 «Крым» (Заокский район) произошло серьезное ДТП: столкнулись «Рено Флюенс» и два грузовика — «Вольво» и КамАЗ. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

По предварительным данным, водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в КамАЗ. От удара грузовик вылетел на стоянку АЗС, где столкнулся с грузовым «Вольво».

В ДТП пострадал водитель КамАЗа. Чтобы вытащить пострадавшего из автомобиля, спасателям пришлось применять специальный инструмент.

Все обстоятельства аварии уточняются.