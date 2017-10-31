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В Заокском районе КамАЗ вылетел на стоянку АЗС и врезался в грузовик

В Заокском районе КамАЗ вылетел на стоянку АЗС и врезался в грузовик

Все обстоятельства аварии выясняются.

Сегодня, 31 октября, около 7.50 на 110-м км трассы М-2 «Крым» (Заокский район) произошло серьезное ДТП: столкнулись «Рено Флюенс» и два грузовика — «Вольво» и КамАЗ. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

По предварительным данным, водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в КамАЗ. От удара грузовик вылетел на стоянку АЗС, где столкнулся с грузовым «Вольво».

В ДТП пострадал водитель КамАЗа. Чтобы вытащить пострадавшего из автомобиля, спасателям пришлось применять специальный инструмент.

Все обстоятельства аварии уточняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:36 +2
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