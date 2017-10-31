В Тульской области установлена величина прожиточного минимума пенсионера на 2018 год

Согласно Закону, в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», величина прожиточного минимума пенсионера в Тульской области на 2018 год будет составлять 8 тысяч 622 рубля.



Это не сумма, а именно величина — показатель, который используется для определенных выплат определена на основе потребительской корзины, состав и объем которой установлен Законом Тульской области от 15 июля 2013 года № 1987-ЗТО «О потребительской корзине в Тульской области», данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области об уровне потребительских цен на продукты питания, входящих в состав потребительской корзины, с использованием прогнозных данных об индексе потребительских цен в регионе на 2018 год. За 8 месяцев 2017 года величина составила 8 тысяч 53 рубля.



Также при определении величины прожиточного минимума пенсионера на следующий календарный год учтены прогнозная среднегодовая величина прожиточного минимума пенсионера в Тульской области за 2017 год и прогнозная величина индекса потребительских цен в регионе на 2018 год.