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В Туле на ул. Хворостухина восстановили подачу электричества
Фото пресс-службы «Тулэнерго».

В Туле на ул. Хворостухина восстановили подачу электричества

Авария произошла из-за обрыва силового кабеля.

В Туле на улице Хворостухина восстановили подачу электричества. Напомним, что в ночь на 30 октября несколько домов остались без электроснабжения из-за повреждения силового кабеля.

– Для оказания помощи коллегам из городских служб на место происшествия была направлена бригада Тульских электрических сетей и передвижная высоковольтная электролаборатория.

При помощи спецтехники энергетики проводили испытания кабеля 6 кВ и обнаружили место его повреждения. Восстановительные работы продолжались и в темное время суток — с использованием специального оборудования «световых» башен, — сообщили в «Тулэнерго».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:09 +2
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