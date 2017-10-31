В Туле на ул. Хворостухина восстановили подачу электричества

Фото пресс-службы «Тулэнерго».

В Туле на улице Хворостухина восстановили подачу электричества. Напомним, что в ночь на 30 октября несколько домов остались без электроснабжения из-за повреждения силового кабеля.

– Для оказания помощи коллегам из городских служб на место происшествия была направлена бригада Тульских электрических сетей и передвижная высоковольтная электролаборатория.

При помощи спецтехники энергетики проводили испытания кабеля 6 кВ и обнаружили место его повреждения. Восстановительные работы продолжались и в темное время суток — с использованием специального оборудования «световых» башен, — сообщили в «Тулэнерго».