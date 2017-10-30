Электроснабжение домов на ул. Хворостухина планируют возобновить к полуночи

Сейчас на месте работают аварийные бригады «Тулэнерго». Место порыва кабеля уже обнаружено.

Напомним, накануне, 29 октября, примерно в 23.30 из-за порыва кабеля произошло отключение электроэнергии в детском саду № 6 и в домах № 15, 15-а, 31 и 33 по улице Хворостухина.

Главное управление администрации по Пролетарскому округу совместно с Центром гражданской защиты и спасательных работ обеспечило работу генераторов, которые подают электроэнергию и тепло в детский сад и тепло в жилые дома.

Специалисты обнаружили место порыва кабеля – аварийная ситуация произошла в районе дома № 7-А по 4-му Дачному проезду. Специалисты «Тулэнерго» работают над ликвидацией аварийной ситуации. Планируется, что электроснабжение будет восстановлено сегодня к 23.00.