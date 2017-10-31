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В Новомосковске пожарные спасли 8 человек из горящего дома
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Новомосковске пожарные спасли 8 человек из горящего дома

Уже известна предварительная причина пожара.

В Новомосковске 31 октября под утро произошел пожар. В 3.43 в службу спасения сообщили о задымлении в подъезде дома по улице Школьной. К месту происшествия сразу были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе двух расчетов и одной автолестницы.

– Прибывшие на место ЧП огнеборцы тут же приступили к обследованию подъезда. Дым шел из квартиры, расположенной на третьем этаже здания. Как установят позже — в помещении горела кухня.

Чтобы избежать жертв, сотрудники МЧС незамедлительно приступили к эвакуации жильцов с верхних этажей. Людей было необходимо разбудить и вывести в безопасное место. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу были успешно эвакуированы восемь человек, в том числе двое детей, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

31-летний хозяин квартиры, где произошел пожар, госпитализирован в местную больницу.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:20 0
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