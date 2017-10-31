В Алексине изъяли «жвачку со вкусом смерти»

На основании письменного обращения жителя Алексина Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело административное расследование в отношении ИП Пашевич В.А., осуществляющей реализацию продовольственных товаров на ул. Мира.

В ходе расследования выявлена реализация жевательной резинки без сахара с ароматом ягод «5-Сладкая ягода-FUSION», содержащей на этикетке надпись: «Правда или Действие». Товар был арестован для проведения экспертизы.

Выяснилось, что в нарушение требований закона № 436-ФЗ от 29.12.2017 г. указанную жвачку продавали без обозначения 18+ или текстового предупреждения, что продукция запрещена для детей.

Был составлен административный протокол по данному факту. Решением суда индивидуальный предприниматель признан виновным по ст. 6.17. ч.1 КоАП РФ. Ему назначено наказание — 5000 рублей штрафа, продукция конфискована.

О жвачке с опасными заданиями заговорили еще в начале 2017 года. Тогда по многочисленным жалобам продукцию начали изымать из оборота.

В каждой упаковке товара находится пять жевательных резинок, на обертке напечатано задание, которое предлагает на выбор: либо честно в чем-то признаться, либо совершить какой-то поступок.

Например: «Кто будет следующим, кого ты поцелуешь? Поделись ответом в сети». Альтернатива – «Отправься за продуктами на другой конец города». Фото и видео выполненных поручений и ответы на вопросы надо выкладывать в соцсети. Но не все задания на обертках безобидны.

В частности, детям предлагают забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи.

А некоторые вопросы, как считают родители, побуждают подростков задуматься о смерти. «Что точно надо успеть сделать перед смертью?» – один из вопросов, признанных сомнительными.

В апреле 2017 года в рамках проекта «Родительский патруль» общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в Тульской области в городе Кимовске Елена Старостина выявила факт продажи опасной жвачки. Тогда оперативники изъяли продукцию.