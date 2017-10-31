В Алексине изъяли «жвачку со вкусом смерти»
Индивидуальный предприниматель оштрафован.
На основании письменного обращения жителя Алексина Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело административное расследование
В ходе расследования выявлена реализация жевательной резинки без сахара с ароматом ягод «5-Сладкая ягода-FUSION», содержащей на этикетке надпись: «Правда или Действие». Товар был арестован для проведения экспертизы.
Выяснилось, что в нарушение требований закона № 436-ФЗ
Был составлен административный протокол по данному факту. Решением суда индивидуальный предприниматель признан виновным по ст. 6.17. ч.1
О жвачке с опасными заданиями заговорили еще в начале 2017 года. Тогда по многочисленным жалобам продукцию начали изымать из оборота.
В каждой упаковке товара находится пять жевательных резинок, на обертке напечатано задание, которое предлагает на выбор: либо честно в чем-то признаться, либо совершить какой-то поступок.
Например: «Кто будет следующим, кого ты поцелуешь? Поделись ответом в сети». Альтернатива – «Отправься за продуктами на другой конец города». Фото и видео выполненных поручений и ответы на вопросы надо выкладывать в соцсети. Но не все задания на обертках безобидны.
В частности, детям предлагают забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи.
А некоторые вопросы, как считают родители, побуждают подростков задуматься о смерти. «Что точно надо успеть сделать перед смертью?» – один из вопросов, признанных сомнительными.
В апреле 2017 года в рамках проекта «Родительский патруль» общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в Тульской области в городе Кимовске Елена Старостина выявила факт продажи опасной жвачки. Тогда оперативники изъяли продукцию.