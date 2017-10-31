Тульские пловцы отлично выступили на соревнованиях в Воронеже

28 и 29 октября в Воронеже прошел XII турнир области по плаванию среди ветеранов «Столица Черноземья». Соревнования рейтинговые и включены в календарь плавания «Мастерс».

Тульскую область представили 13 спортсменов — команда мастеров плавания клуба «Арсенал».

Наши пловцы показали хорошие результаты:

ветеран команды, Владимир Лазарев , на дистанции 50 метров вольным стилем и 50 метров стилем баттерфляй в своей возрастной категории занял два первых места;

, на дистанции 50 метров вольным стилем и 50 метров стилем баттерфляй в своей возрастной категории занял два первых места; Андрей Чернухов : 50 м и 100 м брассом — два первых места;

: 50 м и 100 м брассом — два первых места; Андрей Корнеев: 400 м вольным стилем — первое место; 50 м на спине -третье место;

400 м вольным стилем — первое место; 50 м на спине -третье место; Илья Иванушкин: 50 м и 100 м вольным стилем — первое место;

50 м и 100 м вольным стилем — первое место; Евгений Крамаренко : 50 м брасс — второе место; 50 вольный стиль — третье место;

: 50 м брасс — второе место; 50 вольный стиль — третье место; Александр Лавров : 100 м вольный стиль — третье место;

: 100 м вольный стиль — третье место; самый молодой участник команды Александр Томилин: три первых места на дистанциях 50 м баттерфляем, 50 м и 100 м брассом;

Наталья Семенова: 100 м комплексное плавание — первое место; 50 м кроль на спине — второе место;

100 м комплексное плавание — первое место; 50 м кроль на спине — второе место; Елена Девятиярова: 100 м кроль на спине — 2 место;

100 м кроль на спине — 2 место; Валерия Рычакова: два первых места на дистанциях 100 м вольным стилем и 100 м на спине; два вторых места — 50 м вольным стилем и кроль на спине;

два первых места на дистанциях 100 м вольным стилем и 100 м на спине; два вторых места — 50 м вольным стилем и кроль на спине; Ольга Долгова: два первых места — 100 м брассом, 400 м вольным стилем; третье место — 100 м комплексное плавание;

два первых места — 100 м брассом, 400 м вольным стилем; третье место — 100 м комплексное плавание; Анна Алешина : два первых места — 100 м баттерфляй, 50 м на спине; второе место — 100 м на спине;

: два первых места — 100 м баттерфляй, 50 м на спине; второе место — 100 м на спине; Анна Лаврова: первое место — 100 м баттерфляй.

Команда мастеров плавания клуба «Арсенал» готовится к заключительным стартам в этом соревновательном году — к XXIV Открытому Кубку России в категории «Мастерс, который будет проходить в Казане в ноябре.