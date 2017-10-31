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Тульские пловцы отлично выступили на соревнованиях в Воронеже

Тульские пловцы отлично выступили на соревнованиях в Воронеже

Поздравляем наших спортсменов!

28 и 29 октября в Воронеже прошел XII турнир области по плаванию среди ветеранов «Столица Черноземья». Соревнования рейтинговые и включены в календарь плавания «Мастерс».

Тульскую область представили 13 спортсменов — команда мастеров плавания клуба «Арсенал».

Наши пловцы показали хорошие результаты:

  • ветеран команды, Владимир Лазарев, на дистанции 50 метров вольным стилем и 50 метров стилем баттерфляй в своей возрастной категории занял два первых места;
  • Андрей Чернухов: 50 м и 100 м брассом — два первых места;
  • Андрей Корнеев: 400 м вольным стилем — первое место; 50 м на спине -третье место;
  • Илья Иванушкин: 50 м и 100 м вольным стилем — первое место;
  • Евгений Крамаренко: 50 м брасс — второе место; 50 вольный стиль — третье место;
  • Александр Лавров: 100 м вольный стиль — третье место;
  • самый молодой участник команды Александр Томилин: три первых места на дистанциях 50 м баттерфляем, 50 м и 100 м брассом;

  • Наталья Семенова: 100 м комплексное плавание — первое место; 50 м кроль на спине — второе место;
  • Елена Девятиярова: 100 м кроль на спине — 2 место;
  • Валерия Рычакова: два первых места на дистанциях 100 м вольным стилем и 100 м на спине; два вторых места — 50 м вольным стилем и кроль на спине;
  • Ольга Долгова: два первых места — 100 м брассом, 400 м вольным стилем; третье место — 100 м комплексное плавание;
  • Анна Алешина: два первых места — 100 м баттерфляй, 50 м на спине; второе место — 100 м на спине;
  • Анна Лаврова: первое место — 100 м баттерфляй.

Команда мастеров плавания клуба «Арсенал» готовится к заключительным стартам в этом соревновательном году — к XXIV Открытому Кубку России в категории «Мастерс, который будет проходить в Казане в ноябре.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:20 +1
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