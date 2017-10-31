Тульские пловцы отлично выступили на соревнованиях в Воронеже
Поздравляем наших спортсменов!
28 и 29 октября в Воронеже прошел XII турнир области по плаванию среди ветеранов «Столица Черноземья». Соревнования рейтинговые и включены в календарь плавания «Мастерс».
Тульскую область представили 13 спортсменов — команда мастеров плавания клуба «Арсенал».
Наши пловцы показали хорошие результаты:
- ветеран команды, Владимир Лазарев, на дистанции 50 метров вольным стилем и 50 метров стилем баттерфляй в своей возрастной категории занял два первых места;
- Андрей Чернухов: 50 м и 100 м брассом — два первых места;
- Андрей Корнеев: 400 м вольным стилем — первое место; 50 м на спине -третье место;
- Илья Иванушкин: 50 м и 100 м вольным стилем — первое место;
- Евгений Крамаренко: 50 м брасс — второе место; 50 вольный стиль — третье место;
- Александр Лавров: 100 м вольный стиль — третье место;
- самый молодой участник команды Александр Томилин: три первых места на дистанциях 50 м баттерфляем, 50 м и 100 м брассом;
- Наталья Семенова: 100 м комплексное плавание — первое место; 50 м кроль на спине — второе место;
- Елена Девятиярова: 100 м кроль на спине — 2 место;
- Валерия Рычакова: два первых места на дистанциях 100 м вольным стилем и 100 м на спине; два вторых места — 50 м вольным стилем и кроль на спине;
- Ольга Долгова: два первых места — 100 м брассом, 400 м вольным стилем; третье место — 100 м комплексное плавание;
- Анна Алешина: два первых места — 100 м баттерфляй, 50 м на спине; второе место — 100 м на спине;
- Анна Лаврова: первое место — 100 м баттерфляй.
Команда мастеров плавания клуба «Арсенал» готовится к заключительным стартам в этом соревновательном году — к XXIV Открытому Кубку России в категории «Мастерс, который будет проходить в Казане в ноябре.