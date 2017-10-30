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Жители Тульской области хранят в банках 171 млрд рублей

Жители Тульской области хранят в банках 171 млрд рублей

По сравнению с прошлым годом, объём вкладов увеличился почти на десять процентов.

К началу октября текущего года объем денежных средств, привлеченных банковским сектором Тульской области, достиг 239,6 млрд рублей.

При этом объём вкладов населения увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,5 % и составил 171,4 млрд рублей.

Как сообщили в отделении Банка России по Тульской области, жители региона предпочитают открывать вклады в российских рублях. Доля депозитов в национальной валюте на начало октября увеличилась на 2,7 % и составила 91,7 %.

Индивидуальные предприниматели Тульской области хранят в банках региона 2,8 млрд рублей. Общая сумма депозитов юридических лиц и граждан в кредитных организациях составила 187,4 млрд рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:43 +3
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