В ходе рейда «Детское кресло» в Туле оштрафованы семь водителей

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

За отсутствие специального удерживающего устройства каждому из них придётся заплатить три тысячи рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции провели в Туле рейд «Детское кресло», в ходе которого выявлялись нарушения правил перевозки несовершеннолетних детей. Мероприятие проводилось в утренние часы вблизи одного из торговых центров.

В ходе профилактического мероприятия инспекторы останавливали автомобили, в салоне которых находились дети. Полицейские проверяли наличие детских удерживающих устройств, их правильную установку и применение ремней безопасности.

За два часа рейда выявлено и привлечено к административной ответственности семь водителей, перевозивших своих детей без детских удерживающих устройств. Они подвергнуты наказанию в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Подобные профилактические мероприятия будут проводиться регулярно. Инспекторы напоминают, что дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно могут ездить на задних сиденьях автомобилей без автокресел, но пристегнутые ремнями безопасности. Пассажиров младше 7 лет разрешается перевозить исключительно в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка.

Самым безопасным местом расположения маленького пассажира является середина заднего сиденья. Если кресло устанавливается на переднем пассажирском сиденье, необходимо отключить подушки безопасности.