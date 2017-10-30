Готовы ли федеральные трассы в Тульской области к зиме?

Фото из архива Myslo.

Уже закуплено более 75 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Федеральные автодороги Тульской области полностью готовы к зимнему содержанию. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

Предстоящей зимой бесперебойное и безопасное движение транспорта на региональных трассах обеспечат 116 единиц спецтехники:

47 комбинированных машин,

11 автогрейдеров,

1 прицепной грейдер,

5 роторных снегоочистителей,

24 экскаватора и погрузчика,

7 бульдозеров,

21 колесный трактор со снегоочистительным оборудованием.

Уже заготовлено более 75 тыс. тонн песко-соляной смеси и 3,374 тыс. тонн жидких противогололедных материалов.

Приведены в готовность 12 пескобаз, 12 теплых стоянок, а также 12 помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей.

Специалисты ФКУ Упрдор Москва-Харьков наладили взаимодействие со службами ГИБДД и МЧС. В круглосуточном режиме ситуация на трассах отслеживается метеостанциями с установленными на них видеокамерами.

Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется круглосуточно по телефонам диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Харьков 8 (4862) 75-07-69, 8 (4862)47−01−05.