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Готовы ли федеральные трассы в Тульской области к зиме?
Фото из архива Myslo.

Готовы ли федеральные трассы в Тульской области к зиме?

Уже закуплено более 75 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Федеральные автодороги Тульской области полностью готовы к зимнему содержанию. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва-Харьков.
 
Предстоящей зимой бесперебойное и безопасное движение транспорта на региональных трассах обеспечат 116 единиц спецтехники:
 
  • 47 комбинированных машин,
  • 11 автогрейдеров,
  • 1 прицепной грейдер,
  • 5 роторных снегоочистителей,
  • 24 экскаватора и погрузчика,
  • 7 бульдозеров,
  • 21 колесный трактор со снегоочистительным оборудованием.
Уже заготовлено более 75 тыс. тонн песко-соляной смеси и 3,374 тыс. тонн жидких противогололедных материалов.
 
Приведены в готовность 12 пескобаз, 12 теплых стоянок, а также 12 помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей.
 
Специалисты ФКУ Упрдор Москва-Харьков наладили взаимодействие со службами ГИБДД и МЧС. В круглосуточном режиме ситуация на трассах отслеживается метеостанциями с установленными на них видеокамерами.
 
Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется круглосуточно по телефонам диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Харьков 8 (4862) 75-07-69, 8 (4862)47−01−05.
 
 
 

В оперативном управлении ФКУ Упрдор Москва-Харьков в Тульской области находится 464 км трех федеральных автодорог: М-2 «Крым», Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел, Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:04 0
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