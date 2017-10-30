Масштабный рейд в Туле: более 60 инспекторов ГИБДД ловили пьяных водителей

Фото Юлии Гришиной.

На территории бывшего Ленинского района прошли сразу две профилактические акции – «Нетрезвый водитель» и «Ночной город».

В субботу, 28 октября, сотрудники Госавтоинспекции проверяли автомобилистов на дорогах Большой Тулы на трезвость и соблюдение правил дорожного движения.

В 20.00 стартовал рейд «Нетрезвый водитель». 22 экипажа ГИБДД отправились на самые оживленные участки дорог бывшего Ленинского района: Орловское шоссе, в поселки Шатск и Плеханово.

Только на участке Орловского шоссе на повороте на Косую Гору за час инспекторы остановили более 200 автомобилей.

Нетрезвых в рядах тульских водителей на этом участке не оказалось, а за время рейда нарушитель был выявлен только один. Водитель Ford забыл дома документы. Теперь мужчина заплатит штраф 500 рублей.

В 21.00 экипажи разъехались по дорогам Ленинского района на профилактическое мероприятие «Ночной город». Там до 2.00 инспекторы ловили нарушителей ПДД.

Вместе с одним из экипажей мы отправились в Скуратовский поселок. Инспекторы признались, что он занимает лидирующие позиции в печальной статистике по количеству грубых нарушений ПДД.

Уже через 10 минут инспекторы поймали нарушителя. Им оказался 32-летний житель соседнего поселка.

Мужчина пьяным ехал за рулем «четверки». Как выяснили стражи правопорядка, в прошлом году его лишили прав за аналогичное нарушение.

Машина отправилась на штрафстоянку, а водителю грозит уголовная ответственность: штраф до 300 000 рублей или лишение свободы до двух лет.

Буквально через 200 метров экипаж остановил автомобиль ВАЗ с белорусскими номерами. За рулем — еще один нарушитель в состоянии алкогольного опьянения. По словам его пассажиров, компания возвращалась после дня рождения.

Составлять протокол водитель отказался, и инспекторам пришлось доставить его в отделение полиции «Скуратовский», где мужчина мирно заснул.

Нарушителем оказался 38-летний житель Республики Беларусь, правда, водительских прав у него при себе не оказалось.

Проснувшись, мужчина искренне негодовал по поводу своего задержания и с тонким ароматом перегара пытался доказать инспекторам, что не пьян, за рулем не был и вообще никуда не ездил.

Осознав, что это фиаско, он в нецензурной форме предъявил претензии инспекторам, что у них предвзятое отношение к водителям из другого государства.

В отношении мужчины составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Водитель вернулся за своим ВАЗом, в тот момент, когда автомобиль погружали на эвакуатор. Пытаясь остановить этот процесс, мужчина придумал, что его машину украли сотрудники ГИБДД. Но, конечно, это не так. Авто увезли на штрафстоянку за нарушение.

За время рейдов сотрудники ГИБДД выявили на дорогах Тулы двух пьяных водителей в рамках рейда «Нетрезвый водитель» и составили 57 протоколов о грубом нарушении ПДД во время профилактического мероприятия «Ночной город».

Управление ГИБДД по Тульской области напоминает, что автомобиль — это источник повышенной опасности, а водители в ответе не только за себя и своих пассажиров, но и за других участников дорожного движения.

Если вы стали свидетелем или очевидцем, вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, не оставайтесь равнодушными и безучастными к проблеме пьянства за рулем, позвоните и сообщите информацию в дежурные части ГИБДД: