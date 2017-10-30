На Центральную Россию надвигается ураган «Герварт»
От удара стихии уже пострадали Германия, Чехия и Польша.
Мощный ураган «Герварт», который уже прошелся по Европе, взял курс на Центральную Россию. В ряде регионов ЦФО в ближайшие сутки ожидается сильный ветер и выпадет до 40% месячной нормы осадков, сообщает НТВ.
Отголоски урагана дойдут и до нашего региона. По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в нашей области порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
Завтра, 31 октября, в Тульской области будет облачно, дождь. Ночью температура воздуха составит +1 градус, в дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки +7 градусов. Атмосферное давление пониженное — 725 мм ртутного столба.
Водителей призывают не оставлять машины под деревьями, а пешеходам советуют сторониться парковых зон, плохо закрепленных дорожных знаков и рекламных щитов.
Neue Zurcher Zeitung сообщает, что «Герварт» пронесся по территории Швейцарии со скоростью 150 километров в час, а в некоторых районах Германии и Швейцарии скорость ветра достигала 180 километров в час.
Фото: http://rus.delfi.lv.
Фото: www.metronews.ru.
По предварительным данным, от удара стихии в Старом Свете погибли 7 человек, в части населенных пунктов остановлено железнодорожное сообщение, ветром снесены крыши домов, сотни тысяч людей остались без электричества. B странах Западной Европы шторм вызвал наводнения.