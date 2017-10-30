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Погода в Туле 31 октября: порывистый ветер, дождь и до +7 градусов

Погода в Туле 31 октября: порывистый ветер, дождь и до +7 градусов

Синоптики обещают облачность и низкое атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно. Небольшой, местами умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 11 мм).

Ветер: ночью южный 5-10 м/с, днем южный, с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 0 до +5, днём – до 7 градусов выше нуля. Атмосферное давление низкое – 720-725 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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