Погода в Туле 31 октября: порывистый ветер, дождь и до +7 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно. Небольшой, местами умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 11 мм).

Ветер: ночью южный 5-10 м/с, днем южный, с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 0 до +5, днём – до 7 градусов выше нуля. Атмосферное давление низкое – 720-725 мм рт. ст.