Управляющие компании отстранят от сбора платежей за воду и отопление

Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Предполагается, что принятие разработанного министерством строительства и ЖКХ законопроекта, должно улучшить ситуацию с долгами за коммунальные услуги. Сегодня общая задолженность по жилищно-коммунальным услугам в России перевалила за триллион рублей, из них примерно половина – долги населения.

Крупнейшими неплательщиками являются управляющие компании и другие юридические лица, обслуживающие жилые дома. Минстрой предложил, чтобы на счета управляющих компаний поступали только деньги за фактически оказанные услуги – уборку подъезда, текущий ремонт и прочее.

Сейчас жители заключают договора с обслуживающими организациями, которые передают деньги ресурсоснабжающим организациям. Однако, по мнению экспертов, оплачивать коммунальные ресурсы напрямую не всегда хорошо – поставка ресурсов в дома осуществляется с использованием внутридомовой инфраструктуры, за состояние которой отвечают управляющие компании.