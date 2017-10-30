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В Туле на Одоевском шоссе маршрутка сбила 15-летнего парня
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на Одоевском шоссе маршрутка сбила 15-летнего парня

Подросток переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

29 октября в 15.00 в Туле возле дома № 3 на Одоевском шоссе 30-летний водитель микроавтобуса «Пежо» сбил 15-летнего подростка. Парень переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Пешеход получил незначительные травмы. После оказания медпомощи парня отпустили домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:15 +3
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