В Туле на Одоевском шоссе маршрутка сбила 15-летнего парня

Фото УГИБДД по Тульской области.

29 октября в 15.00 в Туле возле дома № 3 на Одоевском шоссе 30-летний водитель микроавтобуса «Пежо» сбил 15-летнего подростка. Парень переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Пешеход получил незначительные травмы. После оказания медпомощи парня отпустили домой.