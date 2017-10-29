В Ясногорске пьяная девушка ударила свою бабушку ножом в спину

Ясногорский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению 20-летней местной жительницы. Она обвинялась в п.«з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета используемого в качестве оружия).

В ходе судебного следствия установлено, что 11 августа девушка вернулась домой в состоянии сильного алкогольного опьянения, на что бабушка сделала ей замечание.

Внучке не понравились нравоучения, она взяла нож и пять раз ударила пожилую женщину в спину.

Пенсионерке нанесен тяжкий вред здоровью.

Подсудимая полностью признала себя виновной, дело рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговором суда девушка признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.