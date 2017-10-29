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Какая погода ждет туляков на предстоящей неделе?

Какая погода ждет туляков на предстоящей неделе?

Что обещают нам синоптики?

Новая неделя жителей Тульской области встретит дождливой и сырой погодой. 30 октября днем будет 7 градусов тепла, ночью — +3. В понедельник ожидается дождь и сильный ветер, порывы могут достигнуть 12−17 м/с.

Дождливо будет и во вторник, 31 октября. В дневное время воздух прогреется до +4, ночью похолодает до 0.

С 1 ноября синоптики обещают нам мокрый снег.

Температура воздуха в среду ночью достигнет -2 градусов, днем будет 0. Четверг, 2 ноября, станет самым холодным днем. Ночью за окном будет 4 градуса мороза, а в дневное время — всего +1.

3 ноября также ожидается мокрый снег. Днем воздух прогреется до +3, ночью по-прежнему будет морозно — -3.

На выходных немного потеплеет. Синоптики осадков не прогнозируют.

 

сегодня, в 20:17 +2
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