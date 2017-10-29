Тулячка фиктивно прописала в своей квартире 37 мигрантов

Отделом дознания ОП УМВД России по г. Туле в отношении 31-летней жительницы Пролетарского округа возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, в период с 11 мая по 26 июля женщина умышленно поставила на учет по месту пребывания в своей квартире 37 иностранных граждан. При этом фактически мест для проживания тулячка не предоставила.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района.