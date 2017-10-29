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Где в Туле 30 октября не будет электричества

Где в Туле 30 октября не будет электричества

Работники «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы.

В связи с этим в Туле с 9.00 и до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • Красноармейский пр-т, 1;
  • ул. Советская, 23;
  • ул. Ленина, 17;
  • ул. Революции, 6-б
  • Ханинский пр-зд, 11
  • ул. Н. Руднева, 68, 70, 72, 70-а, 66, 66-а;
  • пр-т Ленина, 119, 121, 119-а, 117, 117-а, 123, 123-а,
  • ул. Ложевая, 1-26;
  • ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.);
  • ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.)
  • ул. Революция, 12;
  • ул. Лейтейзена, 6, 8
  • ул. Луначарского, 67;
  • ул. Курковая, 9;
  • ул. Литейная, 36
  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.);
  • ул. Газовая, 30, 32, 34;
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.);
  • ул. Верещагина, 1-22, 2-а, 1-а, 1-б, 1-в;
  • ул. Коксовая, 33, 35, 38-48 (чётн.);
  • пр-зд Верещагина, 1-7;
  • Епифанское ш., 27-35 (нечётн.)
  • Мясново: 5-й Полюсный пр-зд, 10, 12, 13, 15, 21, 33; 6-й Полюсный пр-зд, 11; 10-й пр-зд, 2-в, 2-д; 1-й пр-зд, 1-а-в, 2-в, 1-7-а (нечётн.); 16-й пр-зд, 2-22 (чётн.), 5-а-25 (нечётн.); 17-й пр-зд, 1-28; 18-й пр-зд, 27, 33, 35, 43, 50-64 (чётн.) ул. 1-я Прокатная, 1-21; ул. 2-я Прокатная, 15-25 (нечётн.); ул. 3-я Прокатная, 3-21-а; ул. Поперечная, 14
  • п. Бытовки;
  • п. Горелки: пер. Охотный, 1-7; пер. Соснянский, 7-13; ул. Мирная, 1-8-а;  ул. Макаренко, 1-25 (нечётн.), 2-20 (чётн.); пер. Охотный, 1, 3; пер. Поддубный, 8
  • п. Косая Гора: ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.); Орловское ш., 45-59 (нечётн.); ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.)
вчера, в 21:39 +1
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