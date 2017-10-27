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Авария с тремя грузовиками в Тульской области: есть пострадавшие

Авария с тремя грузовиками в Тульской области: есть пострадавшие

ДТП случилось в Воловском районе.

26 октября 2017 года в 20.10 на 282-ом километре М-4 «Дон», 52-летний водитель «Скании» врезался в стоящий грузовик такой же марки.

После этого в него врезался грузовик «Ивеко», под управлением 44-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель первой «Скании», которого с телесными повреждениями пришлось госпитализировать. Также пострадал водитель «Ивеко». Помощь ему оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:57 0
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