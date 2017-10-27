Авария с тремя грузовиками в Тульской области: есть пострадавшие
ДТП случилось в Воловском районе.
26 октября 2017 года в 20.10 на 282-ом километре М-4 «Дон», 52-летний водитель «Скании» врезался в стоящий грузовик такой же марки.
После этого в него врезался грузовик «Ивеко», под управлением 44-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадал водитель первой «Скании», которого с телесными повреждениями пришлось госпитализировать. Также пострадал водитель «Ивеко». Помощь ему оказали на месте, госпитализация не потребовалась.
Другие статьи по темам
Место