Авария с тремя грузовиками в Тульской области: есть пострадавшие

26 октября 2017 года в 20.10 на 282-ом километре М-4 «Дон», 52-летний водитель «Скании» врезался в стоящий грузовик такой же марки.

После этого в него врезался грузовик «Ивеко», под управлением 44-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель первой «Скании», которого с телесными повреждениями пришлось госпитализировать. Также пострадал водитель «Ивеко». Помощь ему оказали на месте, госпитализация не потребовалась.