В Тульской области упразднят Белевский, Заокский и Чернский районные суды

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Их дела будут рассматриваться в Суворовском, Алексинском и Плавского районных судах.

В Тульской области показатель среднего количества дел на одного судью ниже среднего по стране, – сообщил председатель областного суда Юрий Рябцов во время рабочей встречи с главой региона Алексеем Дюминым.

В 2016 году суды Тульской области рассмотрели 79 000 дел, за 9 месяцев 2017 года — 53 000.

Для более равномерного распределения нагрузки на судей Юрий Рябцов предложил упразднить Белевский, Заокский, Чернский районные суды и передать их дела в юрисдикцию Суворовского, Алексинского, Плавского районных судов.

По мнению Рябцова, это не подорвет стабильности судебной системы Тульской области в целом.

Также эта мера позволит перераспределить численность сотрудников и решить проблему с формированием состава присяжных. На месте упраздненных судов будут созданы судебные присутствия.

В ближайшее время разработанный документ будет направлен в областную Думу, которая вынесет законодательную инициативу в парламент РФ.