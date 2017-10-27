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В Туле запретят продажу алкоголя

В Туле запретят продажу алкоголя

Это связано с футбольным матчем.

27 октября в Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч футбольных клубов «Арсенал» (Тула) — «ЦСКА» (Москва). Начало матча в 19.30.

В соответствии с законом* на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкоголя в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа для посетителей в места проведения публичного мероприятия за 3 часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Администрация Тулы просит предпринимателей заблаговременно разместить в своих предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал», информацию об ограничении продажи алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) во время проведения спортивного массового мероприятия 27 октября 2017 года с 16.30 до 22.00.

* (ч. 4 ст. 7−1 Закона Тульской области от 24.07.2006 № 727-ЗТО «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области»).
 

Также в городе будет ограничено движение транспорта. Подробности здесь.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:57 +6
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