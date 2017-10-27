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Большой этнографический диктант напишут на борту ледокола «Владивосток»

Большой этнографический диктант напишут на борту ледокола «Владивосток»

Всего в 85 регионах России откроется свыше 2000 площадок для проверки этнографических знаний.

Почти две тысячи площадок Большого этнографического диктанта откроется 3 ноября в каждом регионе России и странах ближнего зарубежья. Это в два раза больше, чем в 2016 году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Большой этнографический диктант пройдет накануне Дня народного единства в каждом из 85 регионов России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии. В акции планируют принять участие Бельгия и Франция.

По всей стране организованы необычные площадки написания диктанта. Например, в Мурманске на вопросы о народах России будут отвечать моряки ледокола «Владивосток». Глава Игушетии Юнус-Бек Евкуров добавил, что в республике на одной из площадок диктант с использованием шрифта Брайля будут писать слабовидящие люди.

Ознакомиться с порядком написания Большого этнографического диктанта и узнать адреса мест проведения мероприятия в Тульской области можно здесь.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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