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В Туле директор строительной компании осужден за гибель рабочих на объекте

В Туле директор строительной компании осужден за гибель рабочих на объекте

Мужчины погибли, упав в шахту лифта строящегося дома на улице Коминтерна.

Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора строительной компании «КонцептСтрой». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Он не обеспечил должный уровень безопасности на объекте.

Судом установлено, что в результате допущенных осужденным нарушений правил безопасности 14 июня прошлого года погибли двое рабочих – они упали в шахту лифта строящегося дома, расположенного в  районе улицы Коминтерна.

Руководитель организации проведёт два с половиной года в колонии-поселении. Кроме того, на протяжении трёх лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной со строительством.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:43 +3
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