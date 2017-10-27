В Туле директор строительной компании осужден за гибель рабочих на объекте

Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора строительной компании «КонцептСтрой». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Он не обеспечил должный уровень безопасности на объекте.

Судом установлено, что в результате допущенных осужденным нарушений правил безопасности 14 июня прошлого года погибли двое рабочих – они упали в шахту лифта строящегося дома, расположенного в районе улицы Коминтерна.

Руководитель организации проведёт два с половиной года в колонии-поселении. Кроме того, на протяжении трёх лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной со строительством.