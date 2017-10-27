Туляков ждет «Большой этнографический диктант»

Акция «Большой этнографический диктант» приурочена ко Дню народного единства и пройдет 3 ноября 2017 года в каждом субъекте РФ в единое время. Результаты диктанта будут подведены ко Дню Конституции РФ 12 декабря 2017 года.

Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения.

Стать участником диктанта могут все желающие.

Для обучающихся Тульской области будут организованы дополнительные площадки на базе образовательных организаций Тульской области.

Текст диктанта включает в себя 30 тестовых заданий:

20 вопросов — общефедеральная часть диктанта, единая для всех площадок написания Диктанта;

10 вопросов — региональная часть диктанта, составленная с учетом региональной специфики.

Общая сумма баллов за диктант — 100.

когда

3 ноября 2017 года. Время проведения диктанта — единое по московскому времени.

9.15 — начало работы площадок;

9.15-9.45 — сбор, регистрация участников и выдача бланков участников диктанта;

9.45-10.00 — инструктаж по заполнению бланков;

10.00-10.45 — написание диктанта;

10.45-11.00 — сбор заполненных бланков для написания диктанта;

11.00 — закрытие площадок.

где

№ Муниципальное образование Наименование учреждения Адрес учреждения Количество посадочных мест Алексин Муниципальное казенное учреждение для молодежи Комплексный центр «Чайка» Филиал Клуб «Ока» 301365, Тульская обл., г. Алексин, мкр. «Петровское», ул. Металлистов, д. 25 20 Богородицкий район Муниципальное бюджетное учреждение «Подростково-молодёжный центр «Азимут» муниципального образования город Богородицк Богородицкого района» 301835, Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 91 50 Воловский район Муниципальное казенное учреждение культуры «Воловская районная централизованная библиотечная система» 301570, Тульская область, Воловский район, п. Волово, ул. Ленина, д. 50 30 Воловский район Муниципальное казенное учреждение культуры «Воловский районный Дом Культуры» 301570, Тульская область, Воловский район, п. Волово, ул. Ленина, д. 50 100 Ефремов Муниципальное казенное учреждение культуры «Ефремовская централизованная библиотечная система» 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 19 70 Заокский район Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Заокский районный культурно-досуговый центр» 301000, Тульская область, Заокский район, рп. Заокский, ул. Поленова, д. 17 70 Кимовский район Муниципальное казенное учреждение «Подростково – молодежный центр «Мечта» 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 34 15 Кимовский район Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая Центральная районная библиотека» 301721, Тульская область, г. Кимовск, ул. Стадионная д.2 (читальный зал) 40 Киреевский район Муниципальное казённое учреждение культуры «Киреевская районная централизованная библиотечная система» муниципального образования Киреевский район 301260, Тульская область, г. Киреевск, ул. Ленина, д. 21 30 Куркинский район Муниципальное казённое учреждение культуры Куркинский районный центр культуры 301940, Тульская область, Куркинский район, р.п. Куркино, ул. Октябрьская, д. 41 А 40 г. Новомосковск Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новомосковская библиотечная система» 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 40 А 45 Плавский район Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования Плавский район «Молодёжный центр «Патриот» 301470, Тульская область, г. Плавск, ул. Орлова, д. 3 50 Плавский район Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Плавск Плавского района «Городской дом культуры» 301470, Тульская область, г. Плавск, ул. Орлова, д. 11 50 г. Тула Государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи» 300034, Тульская область, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 134 50 г. Тула Государственное учреждение дополнительного образования Тульской области «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области» 300057, Тульская область, г. Тула, ул. Пузакова, д.78 50 г. Тула Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный многопрофильный центр «Родина» 300041, Тульская область, г. Тула, просп. Ленина, д. 20 50 г. Тула Филиал муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Спектр» «Патриотический центр «Юнга» имени В.Ф. Руднева» 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Сойфера, д. 35 50 г. Тула Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого муниципального учреждения культуры «Тульская библиотечная система» 300012, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 149/10 30 г. Тула Модельная библиотека № 3 им. В.Ф. Руднева муниципального учреждения культуры «Тульская библиотечная система» 300062, Тульская область, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 201 30 г. Тула Музей «Тульский кремль» - филиал государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» (Атриум музейно-выставочного комплекса Тульского кремля) 300000, Тульская область, г. Тула, Кремль 200 г. Тула Государственное учреждение культуры Тульской области «Тульская областная универсальная научная библиотека» 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 48 40 г. Тула Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет» 300012, Тульская область, г. Тула, просп. Ленина, д. 92 128 г. Тула Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 300026, Тульская область, г. Тула, просп. Ленина, д. 125, к. 4 200 Узловский район Муниципальное казенное учреждение культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система» 301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43 40 Чернский район 66. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чернский районный дом культуры» 301090, Тульская область, п. Чернь, ул. К. Маркса, д. 22 190 Щекинский район Муниципальное казенное учреждение культуры «Щекинская межпоселенческая центральная библиотека» 301246, Тульская область, г. Щекино, ул. Мира, д. 17 20 Щекинский район Городская библиотека № 1 – структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры «Щекинская городская централизованная библиотечная сеть» 301247, Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 2 10 Ясногорский район Муниципальное учреждение культуры «Ясногорская центральная библиотека им. В.В. Вересаева» 301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 8 50