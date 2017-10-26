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В Туле прошел совместный инструктаж нарядов Управления Росгвардии и полиции
Фото пресс-службы Росгвардии и УМВД по Тульской области.

В Туле прошел совместный инструктаж нарядов Управления Росгвардии и полиции

Отличившихся сотрудников наградили почетными грамотами.

26 октября УМВД России и Управление Росгвардии по Тульской области организовали совместный развод сотрудников на мероприятия по обеспечению общественного порядка в Туле.

Руководители УМВД и Росгвардии ориентировали наряды ППС, ДПС, участковых, подразделения вневедомственной охраны, ОМОН и общественников из добровольных дружин на профилактику и раскрытие преступлений и правонарушений, принятие мер для выявления нарушений миграционного законодательства и незаконных деяний в сфере оборота наркотиков.

В рамках инструктажа были подведены итоги несения службы по охране общественного порядка на улицах города и других общественных местах.

Руководители Росгвардии и УМВД по Тульской области довели до личного состава оперативную обстановку на территории региона.

Почетными грамотами были награждены сотрудники Росгвардии и УМВД за результативную службу в текущем году.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:11 +1
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