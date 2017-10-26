В Туле прошел совместный инструктаж нарядов Управления Росгвардии и полиции
Отличившихся сотрудников наградили почетными грамотами.
26 октября УМВД России и Управление Росгвардии по Тульской области организовали совместный развод сотрудников на мероприятия по обеспечению общественного порядка в Туле.
Руководители УМВД и Росгвардии ориентировали наряды ППС, ДПС, участковых, подразделения вневедомственной охраны, ОМОН и общественников из добровольных дружин на профилактику и раскрытие преступлений и правонарушений, принятие мер для выявления нарушений миграционного законодательства и незаконных деяний в сфере оборота наркотиков.
В рамках инструктажа были подведены итоги несения службы по охране общественного порядка на улицах города и других общественных местах.
Руководители Росгвардии и УМВД по Тульской области довели до личного состава оперативную обстановку на территории региона.
Почетными грамотами были награждены сотрудники Росгвардии и УМВД за результативную службу в текущем году.