Житель Суворова осужден за подпольное изготовление водки

Вместе с соучастниками мужчина продал алкоголь на сумму не менее 976,7 млн рублей.

26 октября Суворовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего 46-летнего начальника водочного цеха ООО «Прогресс».

Он признан виновным в п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 (производство, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере, в составе организованной группы), ч. 4 ст. 327.1 (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок) и 6 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 180 (незаконное использование чужих товарных знаков) УК РФ.

В суде установлено, что с мая 2015 года по июнь 2016 года мужчина в составе организованной группы для сбыта изготовил водку семи различных наименований — не менее 6,3 млн бутылок объемом 0,5 и 0,25 литра на общую сумму не менее 1 млрд рублей.

Соучастники размещали на каждой бутылке поддельные федеральные специальные марки.

Участники организованной группы продали в различных регионах России около 6, 1 млн бутылок на сумму не менее 976, 7 млн рублей.

В результате действий осужденного и его соучастников правообладателям семи товарных знаков причинен ущерб на сумму свыше 45 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 2 года в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении соучастников назначено к рассмотрению в Суворовском районным суде.