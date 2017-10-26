новости
новости
Регистрация
Житель Суворова осужден за подпольное изготовление водки

Житель Суворова осужден за подпольное изготовление водки

Вместе с соучастниками мужчина продал алкоголь на сумму не менее 976,7 млн рублей.

26 октября Суворовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего 46-летнего начальника водочного цеха ООО «Прогресс».

Он признан виновным в п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 (производство, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере, в составе организованной группы), ч. 4 ст. 327.1 (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок) и 6 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 180 (незаконное использование чужих товарных знаков) УК РФ.

В суде установлено, что с мая 2015 года по июнь 2016 года мужчина в составе организованной группы для сбыта изготовил водку семи различных наименований — не менее 6,3 млн бутылок объемом 0,5 и 0,25 литра на общую сумму не менее 1 млрд рублей.

Соучастники размещали на каждой бутылке поддельные федеральные специальные марки.

Участники организованной группы продали в различных регионах России около 6, 1 млн бутылок на сумму не менее 976, 7 млн рублей.

В результате действий осужденного и его соучастников правообладателям семи товарных знаков причинен ущерб на сумму свыше 45 млн рублей.
 
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 2 года в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.
 

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении соучастников назначено к рассмотрению в Суворовском районным суде.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:45 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
подпольный цехводкаалкогольсуд

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульскую больницу к детям приехали Хрюша, Степашка и Каркуша
В тульскую больницу к детям приехали Хрюша, Степашка и Каркуша
В Туле прошел совместный инструктаж нарядов Управления Росгвардии и полиции
В Туле прошел совместный инструктаж нарядов Управления Росгвардии и полиции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.