Молодежка ЦСКА обыграла сверстников из «Арсенала»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

В Туле на Косой Горе завершился матч молодежных команд «Арсенала» и ЦСКА. Армейцы обыграли туляков со счетом 3:1. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Основные команды «Арсенала» и ЦСКА сыграют завтра, 27 октября, на Центральном стадионе в 19.30.

«Арсенал» — мол. — ЦСКА — мол. Москва — 1:3 (1:2)

26 октября. Тула. Косая Гора, стадион ДЮСШ «Арсенал», 100 зрителей. Судья Александр Самсонов (Балашиха).

Голы: Олейников (13, 0:1), Лобзин (19, 1:1), Пухов (40, 1:2), Маклаков (57, 1:3).

«Арсенал»: Ушаков, Борисов (Веприков, 32), Маркин, Клементьев, Ярмолицкий (Антипов, 58), Артюшкин, Лобзин, Кабахидзе (Доронин, 46; Самойлов, 89), Ивакин, Максименко (Максумов, 46), Сикоев (Свитлик, 81).

ЦСКА: Кырнац, Анисимов (Мацхарашвили, 74), Козлов, Леонов, Станисавлевич, Пухов (Меренчуков, 82), Тикнизян, Маклаков, Жиронкин (Рубенис, 74), Олейников (Волков, 90), Матвийчук.

Предупреждения: Жиронкин (33), Лобзин (36).