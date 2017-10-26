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Суд обязал тульских чиновников отремонтировать дорогу на Иншинском проезде
Фото из архива MySLO

Суд обязал тульских чиновников отремонтировать дорогу на Иншинском проезде

Поводом для разбирательства стали результаты проверки, проведённой сотрудниками ГИБДД и прокуратуры.

Прокуратурой Привокзального района была проведена проверка коллективного обращения по поводу ненадлежащего состояния дороги на Иншинском проезде – от дома № 1 до дома № 30.

Совместно с сотрудниками ГИБДД  правоохранители выехали на место и провели осмотр. Было зафиксировано наличие многочисленных выбоин, размеры которых значительно превышают предельно допустимые нормативные параметры, установленные ГОСТом.

По результатам проверки прокуратурой района было направлено исковое заявление в суд с просьбой обязать чиновников из городского управления по транспорту и дорожному хозяйству отремонтировать дорогу.

Решением Привокзального районного суда Тулы исковые требования прокурора были удовлетворены. На его исполнение у ответчиков есть пять месяцев.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 +3
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