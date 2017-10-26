Суд обязал тульских чиновников отремонтировать дорогу на Иншинском проезде

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Поводом для разбирательства стали результаты проверки, проведённой сотрудниками ГИБДД и прокуратуры.

Прокуратурой Привокзального района была проведена проверка коллективного обращения по поводу ненадлежащего состояния дороги на Иншинском проезде – от дома № 1 до дома № 30.

Совместно с сотрудниками ГИБДД правоохранители выехали на место и провели осмотр. Было зафиксировано наличие многочисленных выбоин, размеры которых значительно превышают предельно допустимые нормативные параметры, установленные ГОСТом.

По результатам проверки прокуратурой района было направлено исковое заявление в суд с просьбой обязать чиновников из городского управления по транспорту и дорожному хозяйству отремонтировать дорогу.

Решением Привокзального районного суда Тулы исковые требования прокурора были удовлетворены. На его исполнение у ответчиков есть пять месяцев.