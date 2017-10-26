Опрос ВЦИОМ: может ли женщина занять пост президента России?

В последние десятилетия роль женщин в политике усилилась: если в 1998 г. почти половина респондентов (45 %) считала, что необходимо увеличить число женщин-политиков в нашей стране, то сегодня об этом говорят 32 %, а доля тех, кто полагает, что их вполне достаточно, выросла с 27 % до 38 %. Около 10% опрошенных говорят, что женщин в политической сфере не должно быть вовсе.

Идею введения квот для гарантированного представительства женщин в органах власти сегодня поддерживает 51 % россиян, против – 38 %. Для 54% пол кандидата на президентских выборах не имеет значения, 38 % «при прочих равных» отдали бы голос за мужчину.

Основные аргументы в поддержку женщин: у них получится лучше управлять страной, им присущи такие качества, как миролюбие, практичность и рассудительность. Голосующие за мужчину вспоминают известное выражение «не женское это дело», считают представительниц слабого пола менее сильными, более эмоциональными, а их основным занятием – заботу о семье.

По мнению 22 % опрошенных, равенство прав мужчин и женщин в той или иной степени нарушается, а больше всего о несправедливости говорят молодые респонденты – люди в возрасте 18-24 лет. С тем, что права представителей обоих полов соблюдаются в равной степени, согласны 73 % опрошенных.