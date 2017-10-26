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Тульские школьники сразились в интеллектуальной битве
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские школьники сразились в интеллектуальной битве

Турнир был приурочен к вековому юбилею Октябрьской революции.

В Городском центре развития и научно-технического творчества детей и юношества состоялся интеллектуальный турнир «Орден Феникса». Тема «Пламенные революционеры» была выбрана в связи со 100-летием Октябрьской революции.

В соревновании, по традиции, приняли участие лучшие команды знатоков интеллектуально-творческого движения школьников «Интеллект за будущее России» из тульских центров образования – всего 95 человек. В этом году «Орден Феникса» был посвящен истории Октябрьской революции, гражданской войны и организован в форме калейдоскопа интеллектуальных состязаний.

В каждом разделе турнира («Своя игра», «Самый умный», «Спортивный Что? Где? Когда?», «Портретная галерея», «Киноконкурс «Легендарная быль») ребята демонстрировали знания по заданной теме. В музыкальном конкурсе ребята исполняли песни комсомольской и пионерской эпох. Лучшим оказался ансамбль знатоков из Центра образования № 27 с песней собственного сочинения о гражданской войне.

Победу одержали «Вундеркинды» из Центра образования № 36 – они впервые завоевали Кубок «Ордена Феникса». Второе место заняла команда «Постскриптум» из Центра образования № 2, «бронзу» взяла команда «Третий Рим» из Центра образования № 18.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:38 +3
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