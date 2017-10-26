Администрация Тулы о ямах на дороге к «Фитогенетике»: Подрядчик уже устранил недочеты

На днях народный журналист Ztula опубликовал на Myslo блог о ямах в районе «Фитогенетики» в Пролетарском округе:

«Как уже писали ранее, ямы по дороге от Веневского шоссе в сторону «Фитогенетики» появляются чудесным образом. Не успели заделать одну, как появилась другая. Неожиданно. Но и тут беда не остановилась. То, как сделали первую яму, оставляло желать лучшего, а теперь и она начала разбиваться и превращаться в дыру. Может, на эту дорогу обратят внимание и объяснят чудесное появление ям?».

Пресс-служба тульской администрации прислала народному журналисту официальный ответ:

– Этот участок ремонтировался в 2015 году порядной организацией «Аспект». В этом году сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству выявили ряд дефектов на дорожном полотне, направили в адрес подрядчика претензию на устранение замечаний. Специалисты произвели фрезерование участков с дефектами и залили их горячим асфальтом.