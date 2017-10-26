Все тульские поликлиники теперь работают даже в воскресенье

С 1 сентября 2017 года все поликлиники Тульской области перешли на новый режим работы.

По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, все они работают в едином режиме:

в будни с 8.00 до 20.00,

в субботу — 8.00 до 18.00,

в воскресенье — 9.00 до 15.00.

Про все случаи нарушения графика работы поликлиник жители области могут сообщить по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области: 8−903−036−02−18.