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От имени Банка России орудуют кибермошенники

От имени Банка России орудуют кибермошенники

Аферисты звонят и заявляют, что нужно оплатить несуществующий налог на прибыль, банковский сбор или комиссию за перевод денежной компенсации.

Мир финансовых инструментов активно развивается. К сожалению, мошенники тоже оттачивают свои навыки, чтобы поживиться за чужой счет. Один из них – так называемая социальная инженерия.

Преступники используют звонки и смс-сообщения, представляясь, например, сотрудниками Банка России, прокуратуры, суда, министерства здравоохранения, министерства финансов и других госучреждений. При этом аферисты уверяют, что вам положено возмещение ущерба от действий мошенников в прошлом. Например, компенсация за купленные медицинские товары, участие в финансовых пирамидах или просто премия от государства.

Искусно применяя психологические методы, они пытаются склонить вас к оплате несуществующего налога на прибыль, банковского сбора или комиссии за перевод денежной компенсации. Кроме того, мошенники могут попросить предоставить ваши паспортные данные и банковские реквизиты.

– Запомните: Банк России не выплачивает никаких компенсаций гражданам и вообще не работает с частными лицами. Ни в коем случае не оплачивайте «банковские сборы». Немедленно позвоните в правоохранительные органы и сообщите о мошеннических действиях, – рекомендует управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Легко догадаться, что после перевода денег никаких компенсаций не последует, а номер будет заблокирован.

В зоне риска находятся, как правило, пожилые люди, которым неизвестны все нюансы финансового мира.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:44 +3
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