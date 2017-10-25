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В тульском УМВД состоялись соревнования по плаванию
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В тульском УМВД состоялись соревнования по плаванию

В личном первенстве лучшим стал руководитель пресс-службы управления Андрей Ярцев.

Тульские полицейские сегодня определяли лучших пловцов. Соревнования проходили в рамках Спартакиады регионального УМВД. Мужчинам предстояло проплыть 100 метров, а женщинам – 50.

По информации пресс-службы ведомства, победителем соревнований в общекомандном зачете стала сборная команда Управления по работе с личным составом, пресс-службы и Информационного центра.

В личном первенстве победу с большим отрывом одержал Андрей Ярцев – начальник пресс-службы УМВД. Среди женщин лучшее время показала Ольга Шикина из Управления ГИБДД.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:33 +1
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