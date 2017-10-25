Роспотребнадзор приравнял спиртовые добавки и ароматизаторы к водке

Стоимость этих продуктов должна находиться на одном уровне. Соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача РФ уже вступило в силу.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает о вступлении в силу Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 октября № 130 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами».

Согласно тексту документа, на 180 суток приостановлена реализация спиртосодержащей непищевой продукции, пищевых добавок и ароматизаторов с содержанием этилового спирта более 28 процентов по цене, ниже стоимости полулитровой бутылки водки.

В целях реализации постановления Управлением Роспотребнадзора по Тульской области организована работа специальной «горячей линии».