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Роспотребнадзор приравнял спиртовые добавки и ароматизаторы к водке

Роспотребнадзор приравнял спиртовые добавки и ароматизаторы к водке

Стоимость этих продуктов должна находиться на одном уровне. Соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача РФ уже вступило в силу.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает о вступлении в силу Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 октября № 130 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами».

Согласно тексту документа, на 180 суток приостановлена реализация спиртосодержащей непищевой продукции, пищевых добавок и ароматизаторов с содержанием этилового спирта более 28 процентов по цене, ниже стоимости полулитровой бутылки водки.

В целях реализации постановления Управлением Роспотребнадзора по Тульской области организована работа специальной «горячей линии».

О нарушениях правил оборота спиртосодержащей непищевой продукции туляки могут сообщать по телефонам: 37-32-57, 37-40-75 и 37-32-74.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:13 +1
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