В тульских Горелках частная гостиница наворовала электричества на 3,7 млн рублей

В ходе рейда в поселке Горелки г. Тулы мобильная группа инспекционного контроля филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Тулэнерго» и представители правоохранительных органов выявили серьезный факт хищения электроэнергии в местном гостиничном комплексе.

Во время проверки сотрудники отдела безопасности «Тулэнерго» и энергетики Тульских электрических сетей определили, что в гостиничном комплексе, зарегистрированном на частного предпринимателя, использовался прибор учета электроэнергии марки «Меркурий — 230 АМ-03».

Прибор учета имел признаки вмешательства в работу счетного механизма.

Сотрудники полиции изъяли счетчик, направили на техническое исследование, которое впоследствии подтвердило факт нарушения.

Всего при безучетном потреблении было похищено более 550,1 тыс. кВт. ч электроэнергии. Размер ущерба, нанесенного филиалу «Тулэнерго», составил 3 741 244,22 рубля.

По данному факту составлен акт о безучетном потреблении электроэнергии, который направлен в сбытовую компанию для включения объема похищенной электроэнергии в полезный отпуск филиала, а также в ОП «Зареченский» УМВД России по г. Туле для приобщения к материалам проверки и вынесения процессуального решения.

Энергетики напоминают, что в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.