Под Тулой в ДТП со скорой помощью один человек погиб и четверо пострадали

Фото очевидца.

По предварительным данным, водитель «Дэу» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в УАЗ.

24 октября около 23.20 на 9-м километре автодороги «Тула – Новомосковск» (возле деревни Большая Еловая) столкнулись «Дэу Нексия» и автомобиль скорой помощи.

По предварительным данным, 60-летний водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с УАЗом.

В аварии погиб водитель «Дэу», а водитель скорой, двое фельдшеров и пациент получили различные травмы.



– В ГИБДД проводятся мероприятия по выяснению причин ДТП и принимаются меры для недопущения подобных происшествий на указанном участке автодороги в дальнейшем, — сказали в пресс-службе УМВД России Тульской области.