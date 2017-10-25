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Под Тулой в ДТП со скорой помощью один человек погиб и четверо пострадали
Фото очевидца.

Под Тулой в ДТП со скорой помощью один человек погиб и четверо пострадали

По предварительным данным, водитель «Дэу» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в УАЗ.

24 октября около 23.20 на 9-м километре автодороги «Тула – Новомосковск» (возле деревни Большая Еловая) столкнулись «Дэу Нексия» и автомобиль скорой помощи.

По предварительным данным, 60-летний водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с УАЗом.

В аварии погиб водитель «Дэу», а водитель скорой, двое фельдшеров и пациент получили различные травмы.


– В ГИБДД проводятся мероприятия по выяснению причин ДТП и принимаются меры для недопущения подобных происшествий на указанном участке автодороги в дальнейшем, — сказали в пресс-службе УМВД России Тульской области.

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ДТП со скорой помощью под Тулой, Фото: 1
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ДТП со скорой помощью под Тулой, Фото: 3
ДТП со скорой помощью под Тулой, Фото: 4
ДТП со скорой помощью под Тулой, Фото: 5
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:17 +3
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