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В Тульской области прошло первенство по стрельбе из пневматического оружия
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Тульской области прошло первенство по стрельбе из пневматического оружия

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Тульской, Калужской и Московской областей.

С 20 по 22 октября в Туле прошло открытое первенство области по стрельбе из пневматического оружия и 4-й Кубок чемпиона мира ЗМС Олега Закуренова.

За звание лучших боролись более 160 спортсменов из Тулы, Новомосковска, Арсеньево, Каменска, Калуги, Обнинска и Протвино.

Пьедестал почета завоевали туляки:

  • 1-е место — Софья Майорова, Анна Грачева, Никита Сидоров, Михаил Кияшко;
  • 2-е место — Варвара Севастьянова, Софья Локшина, Павел Титов, Роман Федоров, Лидия Рузинская;
  • 3-е место — Владислав Анисимов, Мубина Ибрагимова.

Все ребята — представители команды Центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания.

Особенно отличилась Софья Майорова — ее результат выше норматива мастера спорта на три очка.

Все победители и призеры награждены грамотами, медалями и призами.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:34 +3
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