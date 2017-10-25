В Тульской области прошло первенство по стрельбе из пневматического оружия

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Тульской, Калужской и Московской областей.

С 20 по 22 октября в Туле прошло открытое первенство области по стрельбе из пневматического оружия и 4-й Кубок чемпиона мира ЗМС Олега Закуренова.

За звание лучших боролись более 160 спортсменов из Тулы, Новомосковска, Арсеньево, Каменска, Калуги, Обнинска и Протвино.

Пьедестал почета завоевали туляки:

1-е место — Софья Майорова, Анна Грачева, Никита Сидоров, Михаил Кияшко;

2-е место — Варвара Севастьянова, Софья Локшина, Павел Титов, Роман Федоров, Лидия Рузинская;

3-е место — Владислав Анисимов, Мубина Ибрагимова.

Все ребята — представители команды Центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания.

Особенно отличилась Софья Майорова — ее результат выше норматива мастера спорта на три очка.

Все победители и призеры награждены грамотами, медалями и призами.